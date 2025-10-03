ΒΟΑΚ: Κολωνάκια για την μείωση των τροχαίων μέχρι να κατασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Ο Δημήτρης Αναγνώπουλος έκανε αυτοψία στα σημεία όπου γίνονται εργασίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Τα επτά τμήματα του ΒΟΑΚ όπου θα γίνουν παρεμβάσεις

Έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις σε επτά διακριτά οδικά τμήματα, που εκτείνονται σε μήκος 145 χλμ. Η χρονική σειρά καθορίζεται από τον βαθμό προτεραιότητας, την αναγκαιότητα και την εφικτότητα. Ήδη προχωρούν δύο τμήματα (Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα) που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις σε πέντε ακόμη τμήματα (Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Τα μέτρα οδικής ασφάλειας

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς για την ολοκλήρωση του νέου ΒΟΑΚ θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια. Με βάση και τα όσα εφαρμόστηκαν στην Πατρών - Πύργου, αφορούν:

Διαμόρφωση διατομής τριών (3) λωρίδων τύπου «β2+1» με ενδιάμεση λωρίδα ασφαλούς προσπέρασης μήκους 1 – 2,5 χλμ., εναλλασσόμενη στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, όπου το πλάτος του οδοστρώματος είναι ≥ 11,00 μ.

Κλαδοκοπές και φυτοκοπές της παράπλευρης βλάστησης και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων για τη διασφάλιση της ορατότητας.

Πρόβλεψη εσοχών έκτακτης ανάγκης, όπου είναι δυνατό, στα τμήματα μίας λωρίδας.

Αναδιαμόρφωση των (56) υφιστάμενων κόμβων, ΣΕΑ και εισόδων – εξόδων.

Διαμόρφωση δύο (2) νέων κόμβων (Γεροπόταμου & ΧΥΤΑ Ηρακλείου), για τους οποίους έχει επισημανθεί η σχετική ανάγκη από την Περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς.

Φωτισμός και φωτεινή σηματοδότηση όπου απαιτηθεί.

Σε όλο το μήκος του τμήματος που εφαρμόζονται τα μέτρα Οδικής Ασφάλειας θα υπάρχουν κολωνάκια στο μέσο του δρόμου.

Με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται:

Μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών.

Διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού.

Ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.

Ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους – εξόδους.