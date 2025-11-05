Βοιωτία: Έσερνε τον σκύλο με το αγροτικό μέχρι θανάτου - «Δεν ήθελα να μου το λερώσει»

Ένα απερίγραπτο περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Άννας στη Βοιωτία, όπου άνδρας εθεάθη να σέρνει στον δρόμο σκύλο δεμένο από το αγροτικό του, μέχρι που το ζώο φερόμενα υπέκυψε στα τραύματά του.

Στα σχετικά πλάνα που δημοσίευσε και ο ΣΚΑΙ, τα οποία προέρχονται από εκπορευόμενο οδηγό που βιντεοσκόπησε το συμβάν, δείχνουν το λευκό αγροτικό να έχει δεμένο ένα σκοινί στην καρότσα, στην άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένος ο σκύλος.

Αποτροπιασμό προκαλεί και η αιτιολογία που πρόβαλε το συγκεκριμένο άτομο. Ο εκπορευόμενος οδηγός καθ' όλη τη διάρκεια του έκανε σινιάλο να σταματήσει. Όταν τελικά σταμάτησε, ο σκύλος ήταν δυστυχώς ήδη νεκρός.

Σκότωσε τον σκύλο γιατί...δεν ήθελε να τον λερώσει

«Γιατί το έκανες αυτό;», ρώτησε ο λήπτης του βίντεο

«Δεν ήθελα να μου λερώσει την καρότσα», ήταν η απάντηση του οδηγού.

Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί και έχει καταθέσει εναντίον του ο άνδρας που τον βιντεοσκόπησε.

Επιφυλασσόμαστε σχολίου.