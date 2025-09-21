Yπόθεση θρίλερ στη Βοιωτία, καθώς μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της.
Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».
Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαιρί του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.
Έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.
Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή.
