Yπόθεση θρίλερ στη Βοιωτία, καθώς μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της.

Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαιρί του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή.