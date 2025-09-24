Βοιωτία: Η 62χρονη τέθηκε σε αργία αλλά «παίρνει τον μισθό της»

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι έθαψε την μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας, παύει να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο κ. Κοχύλης, πρώην πρόεδρος εργαζομένων ΚΕΠ, «ο Δήμαρχος κινητοποιήθηκε και πάρθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία βέβαια είναι προσωρινά».

Ερωτηθείς αν αμείβεται απάντησε: «Παίρνει τον μισθό της, δεν έχω δει την απόφαση αλλά γνωρίζω από άλλες περιπτώσεις ότι είναι το 75%».

Σχετικά με την υπόθεση η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα σε αυτή την υπόθεση, ουσιαστικά θα λέγαμε ότι τώρα ξεκινά η έρευνα της αστυνομίας». «Θα πρέπει να μάθουμε πότε έφυγε αυτή η γυναίκα από τη ζωή, όπως επίσης αν υπάρχει θανατηφόρα έκθεση, αν αφέθηκε δηλαδή η γυναίκα αυτή στο θάνατο» συμπλήρωσε.

Βοιωτία: Έρευνα για ανθρωποκτονία με δόλο για την 62χρονη

Στο σπίτι της 62χρονης στη Βοιωτία, όπου σε στάβλο βρέθηκε η σορός της 85χρονης μητέρας της, μετέβη σήμερα εισαγγελική Αρχή, την ώρα που ξεκινά σε βάρος έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας και των δικαστικών Αρχών στρέφονται στο παραπάνω ενδεχόμενο και κατηγορία, επικαλούμενες τις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν πως είχαν να δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια τη 85χρονη.

Παράλληλα, σήμερα κατέθεσε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο γιος της 62χρονης στη Βοιωτία, που με τη σειρά του δήλωσε: «Εγώ τη γιαγιά μου είχα να τη δει από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2021». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε από τους αστυνομικούς, συμπλήρωσε πως γνώριζε ότι η γιαγιά του είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά της και ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και γενικότερα προβλήματα υγείας.

Βοιωτία: Tα ερωτηματικά για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 85χρονης στη Βοιωτία, η σορός της οποίας βρέθηκε σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, από την ίδια της την κόρη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 62χρονη.

Όπως έκανε γνωστό το Mega, η ΕΛΑΣ εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα συγκεκριμένο σημείο της απολογίας της 62χρονης στη Βοιωτία, όπου στέκεται στο πότε «σκάφτηκε» ο λάκκος δίπλα από τον στάβλο.

Δεν λέει πως το συγκεκριμένο σημείο σκάφτηκε τον Αύγουστο του 2023, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της έφυγε από τη ζωή η μητέρα, αλλά είχε «ανοιχτεί» προγενέστερα από εργάτες, καθώς φέρεται να το είχε ζητήσει για μία οικοδομική εργασία.