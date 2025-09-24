Βοιωτία: Πώς ο γιος της 62χρονης «έκαψε» τη μητέρα του - Τι είπε στην κατάθεσή του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών σε ό,τι αφορά το περιστατικό στη Βοιωτία, όπου μία γυναίκα παραδέχθηκε πως «έθαψε τη 85χρονη μητέρα σε στάβλο δίπλα από το σπίτι τους», προκειμένου να της παίρνει τη σύνταξη.

Η ΕΛΑΣ αξιολογεί όλα τα στοιχεία, που έχει στη διάθεσή της, ενώ πολύ κρίσιμα θεωρούνται τα όσα είπε χθες ο γιος της 62χρονης στη Βοιωτία, ο οποίος κατέθεσε ενώπιον των Αρχών στην Κρήτη, περιγράφοντας μεταξύ άλλων το πότε είδε τελευταία φορά ζωντανή τη γιαγιά του.

Σύμφωνα με τον Alpha, η Αστυνομία θεωρεί πως ο γιος «έκαψε» τη μητέρα του, καθώς ισχυρίστηκε πως είχε να δει τη γιαγιά του από το 2021, ενώ η 62χρονη υποστηρίζει πως η μητέρα της απεβίωσε το 2023. Υπάρχουν μαρτυρίες και ενδείξεις πως τα ίχνη όμως της 92χρονης έχουν χαθεί δύο χρόνια πριν από το 2021.

Βοιωτία: Η 62χρονη τέθηκε σε αργία

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι έθαψε την μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας, παύει να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο κ. Κοχύλης, πρώην πρόεδρος εργαζομένων ΚΕΠ, «ο Δήμαρχος κινητοποιήθηκε και πάρθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία βέβαια είναι προσωρινά».

Ερωτηθείς αν αμείβεται απάντησε: «Παίρνει τον μισθό της, δεν έχω δει την απόφαση αλλά γνωρίζω από άλλες περιπτώσεις ότι είναι το 75%».