Βοιωτία: Tα ερωτηματικά για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος - Τι «είδε» ο ιατροδικαστής από τα οστά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 85χρονης στη Βοιωτία, η σορός της οποίας βρέθηκε σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, από την ίδια της την κόρη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 62χρονη.

Όπως έκανε γνωστό το Mega, η ΕΛΑΣ εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα συγκεκριμένο σημείο της απολογίας της 62χρονης στη Βοιωτία, όπου στέκεται στο πότε «σκάφτηκε» ο λάκκος δίπλα από τον στάβλο.

Δεν λέει πως το συγκεκριμένο σημείο σκάφτηκε τον Αύγουστο του 2023, όπου σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της έφυγε από τη ζωή η μητέρα, αλλά είχε «ανοιχτεί» προγενέστερα από εργάτες, καθώς φέρεται να το είχε ζητήσει για μία οικοδομική εργασία.

Βοιωτία: Σε τι κατάσταση βρέθηκαν τα οστά της ηλικιωμένης

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στο σημείο, αν και δεν πήγε ιατροδικαστής, κλήθηκε αμέσως μετά για να δει τα ευρήματα της 85χρονης, που θάφτηκε σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της 62χρονης.

Ο ιατροδικαστής είδε οστά χωρίς ιστό, γεγονός που «μεταφράζεται» πως είχε περάσει μεγάλη διάβρωση από τη σορό της γυναίκας. Παράλληλα, διέκρινε σαθρά οστά, τα οποία, όμως, διαλύονται λόγω ηλικίας.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής, για τη Βοιωτία, έκανε λόγο πως ο σκελετός δεν ήταν ενιαίος, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεκτιμούν πως ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης ξεπερνάει τα δύο χρόνια.