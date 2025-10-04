«Βοήθεια θα με σκοτώσει»: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στο Ηράκλειο έσωσε γυναίκα από τον άντρα της

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε μία γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν όταν ο αστυνομικός άκουσε από ένα σπίτι σε γειτονιά του Ηρακλείου μία γυναίκα να φωνάζει «Βοήθεια θα με σκοτώσει».
Τα ουρλιαχτά και ο πανικός της, κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό.
Ο αστυνομικός διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε φραστική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του ενώ ήταν παρών και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
Μάλιστα, ο 82χρονος στη θέα του αστυνομικού άρχισε να φωνάζει ενώ επιτέθηκε και σε εκείνον.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.
