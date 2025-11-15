Μενού

Βόλος: 55χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα αρπάζοντας 100 ευρώ - Πώς την «έδεσε» η ΟΠΚΕ

Ο συνεργός της παρακολουθούσε από κοντινή απόσταση.

Reader symbol
Newsroom
Βορίζια - ΟΠΚΕ
Δυνάμεις των ΟΠΚΕ στα Βορίζια | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στον Βόλο συνελήφθησαν σήμερα το πρωί (15/11) δύο Έλληνες, ένας άνδρας 44 ετών και μία γυναίκα 55 ετών, μετά από ληστεία που σημειώθηκε στην πόλη. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα επιτέθηκε αιφνιδίως σε μια πολίτη την ώρα που έφτανε στην είσοδο της οικίας της, απειλώντας την με μαχαίρι και αφαιρώντας 100 ευρώ, ενώ ο συνεργός της παρακολουθούσε από κοντινή απόσταση.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Δημήτριος: Βίντεο με τους διαρρήκτες να εμβολίζουν τις μηχανές της ΔΙΑΣ

Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου και προσήχθησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Ειδικότερα, σήμερα (15-11-2025) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η δράστιδα πλησίασε αιφνιδίως μια γυναίκα την στιγμή που αυτή έφτανε στην είσοδο της οικίας της, και με την απειλή μαχαιριού, απαίτησε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, αφαιρώντας το, ενώ ο δράστης-συνεργός της, παρατηρούσε τα διαλαμβανόμενα από παρακείμενο σημείο.

Ακολούθως, οι δράστες αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ