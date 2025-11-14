Άγιος Δημήτριος: Βίντεο με τους διαρρήκτες να εμβολίζουν τις μηχανές της ΔΙΑΣ

Βίντεο – ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που οι τέσσερις ληστές εμβόλισαν μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις από τους τέσσερις αστυνομικούς, στον Άγιο Δημήτριο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας άντρες τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20:00 όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για διάρρηξη σε μονοκατοικία. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, την ώρα που οι ληστές αποχωρούσαν από οικία με τα κλοπιμαία.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Δημήτριος: «Έσκασαν δίπλα μας οι σφαίρες» - Πανικός στους κατοίκους μετά την καταδίωξη

Οι ληστές μπήκαν στα οχήματά τους και ακολούθησε καταδίωξη, με τους τέσσερις δράστες να προσπαθούν να διαφύγουν. Τότε εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τρεις αστυνομικοί.

Οι δράστες διέφυγαν και εγκατέλειψαν το όχημα με τα τιμαλφή και τα χρήματα στη Δάφνη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.