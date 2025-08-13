Βόλος: 80χρονος επιτέθηκε με σίδερο στον γιο του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου εκδικάστηκε σήμερα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας 80χρονος άνδρας είχε επιτεθεί -με σίδερο- στον γιο του και στην πρώην σύζυγό του.

Όλα άρχισαν το πρωί της Τρίτης, όταν ο 80χρονος, ο οποίος έχει χωρίσει εδώ και 32 χρόνια με την πρώην σύζυγό του, τήν είδε μετά από πολύ καιρό, καθώς εκείνη ζει στη Γερμανία, και εκνευρίστηκε λόγω περιουσιακών διαφορών.

Ο 80χρονος άρχισε να τη βρίζει χυδαία, και προς υπεράσπιση της μητέρας του εμφανίστηκε ο γιος του, ο οποίος στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα, δέχθηκε επίθεση -με σίδερο- από τον πατέρα του με συνέπεια να τραυματιστεί στο χέρι.

Βόλος: Τι κατέθεσε η πρώην σύζυγος του 80χρονου

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την κατάθεση της πρώην συζύγου του, απείλησε αρχικά πως «θα έκανε ό,τι δεν είχε κάνει χρόνια πριν», δηλαδή να τους σκοτώσει, και συνέχισε λέγοντας: «θα πάρω το κεφάλι το δικό σου και του γιου σου».

Η γυναίκα, έντρομη, κάλεσε την αστυνομία, πιστεύοντας ακράδαντα πως είναι ικανός να πραγματοποιήσει τις απειλές του, αρχικά γιατί έχει πέσει θύμα της βίας από τον ίδιο αλλά και γιατί στο σπίτι του διατηρεί καραμπίνα, με την οποία στο παρελθόν είχε τραυματίσει την μητέρα της.

Στο σημείο έφθασε άμεσα η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως δεδομένου και της ηλικίας του δεν θα απειλούσε ούτε θα έκανε πράξη οποιαδήποτε απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του και του γιου του. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, ο λόγος για τον οποίο τον κατήγγειλαν, κατά την άποψή του, ήταν γιατί θέλουν να τον κλείσουν στην φυλακή.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για όλες τις πράξεις, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή δεδομένου του βεβαρυμένου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

