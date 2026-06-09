Βόλος: Ανοίγει ξανά ο φάκελος του ομαδικού βιασμού 17χρονου στις φυλακές Κασσαβέτειας

Αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 το πρωί, αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου ο 19χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν.

Ο νεαρός συνελήφθη πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε όταν αγνόησε την αρχική κλήση σε απολογία. Βαρύνεται με τις κατηγορίες της ληστείας και του βιασμού από κοινού εις βάρος ενός 17χρονου συγκρατούμενού του, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στις φυλακές Κασσαβέτειας τον Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η υπόθεση άνοιξε ξανά μετά από νέες εξελίξεις, ενώ ο 19χρονος είχε ήδη αποφυλακιστεί.

Ο εφιάλτης των 15 ημερών και η έρευνα

Ο 17χρονος αποκάλυψε ότι, από την πρώτη ημέρα του εγκλεισμού του –ο οποίος προέκυψε για λόγους αναμόρφωσης μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο– βρέθηκε στο στόχαστρο μιας ομάδας πέντε ατόμων.

Το θύμα κατήγγειλε ότι για 15 ημέρες υφίστατο άγριους ξυλοδαρμούς και καθημερινούς ομαδικούς βιασμούς, ενώ έκανε λόγο και για κακοποίηση άλλου ανηλίκου.

Παρά τις εκκλήσεις του για προστασία, οι πληροφορίες διέρρεαν εντός των φυλακών, καταλήγοντας σε νέες επιθέσεις που οδήγησαν ακόμη και στη νοσηλεία του.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως τρεις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, όταν εκμυστηρεύτηκε τα γεγονότα στη μητέρα του, η οποία προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Αν και ο χρόνος που μεσολάβησε δυσκόλεψε τον εντοπισμό άμεσων τραυμάτων από την ιατροδικαστική εξέταση, εντοπίστηκαν σαφείς ενδείξεις. Πλέον, οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες φύλαξης στους θαλάμους των δώδεκα ανηλίκων, αναζητώντας ευθύνες για τη δράση της φερόμενης «ομάδας των πέντε» και τα κενά προστασίας στο σωφρονιστικό ίδρυμα.