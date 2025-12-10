Βόλος: Αστυνομικός μαχαιρώθηκε από διαρρήκτη – «Δύσκολο και τίμιο μεροκάματο» λέει η Ένωση Αστυνομικών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε αστυνομικός που τραυματίστηκε από μαχαίρι την ώρα που επιχειρούσε να συλλάβει τον διαρρήκτη σε οικία. Ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας τραύματα στο χέρι και στο πόδι του αστυνομικού, ο οποίος ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει πως οι αστυνομικοί γίνονται «σάκοι του μποξ» σε ένα επαναλαμβανόμενο έργο κυβερνητικών επιλογών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να υπερασπίζονται την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Δυχτάς, τόνισε ότι η επίθεση αναδεικνύει το τίμημα του «τίμιου και δύσκολου μεροκάματου» των αστυνομικών, που καθημερινά ρισκάρουν για την προστασία της κοινωνίας. Ο δράστης συνελήφθη με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών δυνάμεων.
- Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν
- Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες
- Iουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Στεναχωρήθηκα, το συζήτησα με τον πνευματικό μου»
- Μύθοι και αλήθειες για το «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χαρίλαου Τρικούπη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.