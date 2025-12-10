Βόλος: Αστυνομικός μαχαιρώθηκε από διαρρήκτη – «Δύσκολο και τίμιο μεροκάματο» λέει η Ένωση Αστυνομικών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε αστυνομικός που τραυματίστηκε από μαχαίρι την ώρα που επιχειρούσε να συλλάβει τον διαρρήκτη σε οικία. Ο δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας τραύματα στο χέρι και στο πόδι του αστυνομικού, ο οποίος ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλει πως οι αστυνομικοί γίνονται «σάκοι του μποξ» σε ένα επαναλαμβανόμενο έργο κυβερνητικών επιλογών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να υπερασπίζονται την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Δυχτάς, τόνισε ότι η επίθεση αναδεικνύει το τίμημα του «τίμιου και δύσκολου μεροκάματου» των αστυνομικών, που καθημερινά ρισκάρουν για την προστασία της κοινωνίας. Ο δράστης συνελήφθη με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών δυνάμεων.