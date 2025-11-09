Βόλος: Έκανε τον ανήξερο ο Λιμενικός που κατηγορείται για ερωτικές πράξεις με ανήλικους

Με το κεφάλι ψηλά και χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από την παρουσία των καμερών, αποχώρησε από τα δικαστήρια του Βόλου, συνοδεία αστυνομικών, ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία δεν περιορίζεται μόνο στις ασελγείς πράξεις εις βάρος των δύο μαθητών Γυμνασίου. Ο λιμενικός φέρεται να μετέφερε τα παιδιά με τη μηχανή του στο πατρικό του σπίτι, όπου –όπως καταγγέλλεται– επιχειρούσε να τα προσεγγίσει, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, των πέντε ή δέκα ευρώ, ως «χαρτζιλίκι» για την «αγάπη» που του έδειχναν.

Πηγές που επικαλείται το gegonota.news, αναφέρουν ότι και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Εισαγγελέα παρέμεινε ψύχραιμος και ατάραχος, δείχνοντας την ίδια συμπεριφορά με εκείνη της ημέρας της σύλληψής του, όταν υποδυόταν τον ανήξερο και φερόταν να αναρωτιέται για τους λόγους της προσαγωγής του.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τα ανήλικα θύματα, ενώ ερευνώνται και πιθανές άλλες υποθέσεις ασέλγειας στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκεται ο ίδιος.