Μενού

Βόλος: Έκανε τον ανήξερο ο Λιμενικός που κατηγορείται για ερωτικές πράξεις με ανήλικους

Απολογείται την Τρίτη ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων έναντι αμοιβής.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό αστυνομίας
Στιγμιότυπο από αστυνομική επιχείρηση | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Με το κεφάλι ψηλά και χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από την παρουσία των καμερών, αποχώρησε από τα δικαστήρια του Βόλου, συνοδεία αστυνομικών, ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία δεν περιορίζεται μόνο στις ασελγείς πράξεις εις βάρος των δύο μαθητών Γυμνασίου. Ο λιμενικός φέρεται να μετέφερε τα παιδιά με τη μηχανή του στο πατρικό του σπίτι, όπου –όπως καταγγέλλεται– επιχειρούσε να τα προσεγγίσει, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, των πέντε ή δέκα ευρώ, ως «χαρτζιλίκι» για την «αγάπη» που του έδειχναν.

Πηγές που επικαλείται το gegonota.news, αναφέρουν ότι και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την Εισαγγελέα παρέμεινε ψύχραιμος και ατάραχος, δείχνοντας την ίδια συμπεριφορά με εκείνη της ημέρας της σύλληψής του, όταν υποδυόταν τον ανήξερο και φερόταν να αναρωτιέται για τους λόγους της προσαγωγής του.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τα ανήλικα θύματα, ενώ ερευνώνται και πιθανές άλλες υποθέσεις ασέλγειας στις οποίες ενδέχεται να εμπλέκεται ο ίδιος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ