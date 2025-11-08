Μενού

Βόλος: Συνελήφθη Λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής

Ο Λιμενικός συνελήφθη μετά από καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

Επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας | Intime
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στον Βόλο, όπου συνελήφθη 60χρονος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες ότι ο αξιωματικός προσέγγιζε ανήλικα Ρομά στην περιοχή, προσφέροντάς τους χρήματα προκειμένου να προχωρήσει μαζί τους σε γενετήσιες πράξεις.

Μετά από στενή παρακολούθηση, ο 60χρονος, ο οποίος είναι οικογενειάρχης, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που επιχειρούσε να προσελκύσει ανήλικο Ρομά αγόρι έναντι αμοιβής. Οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν ήδη ταυτοποιήσει και άλλα θύματα, από τα οποία έχουν ληφθεί καταθέσεις.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων.

