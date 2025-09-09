Βόλος: Φυλάκιση για 33χρονο που παρενοχλούσε πρώην σύντροφό του επί 12 χρόνια

Με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο 33χρονος άνδρας που επί 12 χρόνια τρομοκρατούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του, καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και χωρίς το δικαίωμα ανασταλτικής έφεσης.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή με επίμονη παρακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Το αίτημα της υπεράσπισης για μειωμένο καταλογισμό λόγω ασθένειας απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η εμμονή του δεν μειώνει την αντίληψή του για τις πράξεις του. Ψυχιατρικές γνωματεύσεις επιβεβαίωσαν ότι είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 33χρονος διακινούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συγγενείς της ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι απεικονίζει την ίδια.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της γιαγιάς της 28χρονης, όπου διαμένει, και έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα στους τοίχους.

Η γυναίκα δήλωσε ότι «ζει από καθαρή τύχη», καθώς είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και φοβήθηκε για τη ζωή της. Εδώ και 13 χρόνια, δεν κυκλοφορεί μόνη της και φροντίζει πάντα να την συνοδεύει κάποιος μέχρι την πόρτα.

