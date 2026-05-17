Μενού

Βόλος: Γυναίκα ξάφρισε σπίτι και επιτέθηκε σε αστυνομικό για να γλιτώσει τις χειροπέδες

Μια 39χρονη έκλεψε κοσμήματα και 800 ευρώ από σπίτι στον Βόλο. Μόλις την εντόπισαν οι αστυνομικοί, άρχισε να φωνάζει και τους επιτέθηκε.

Reader symbol
Newsroom
αστυνομικος
Αστυνομικός | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μια 39χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (16-05-2026) μετά από μια σύντομη αλλά... επεισοδιακή καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν η 39χρονη κατάφερε να μπει απαρατήρητη σε σπίτι μιας γυναίκας. Από εκεί αφαίρεσε κοσμήματα αξίας αλλά και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Η χαρά της όμως δεν κράτησε για πολύ.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, oι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου έφτασαν γρήγορα στα ίχνη της και την εντόπισαν την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η ίδια, ωστόσο, δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί ήσυχα. Μόλις της ανακοινώθηκε ότι συλλαμβάνεται, άρχισε να φωνάζει και να προκαλεί αναστάτωση, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί και να σπρώξει βίαια έναν αστυνομικό, προσπαθώντας να αποφύγει τις χειροπέδες.

Τελικά, ακινητοποιήθηκε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ