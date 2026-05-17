Βόλος: Γυναίκα ξάφρισε σπίτι και επιτέθηκε σε αστυνομικό για να γλιτώσει τις χειροπέδες

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε μια 39χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (16-05-2026) μετά από μια σύντομη αλλά... επεισοδιακή καταδίωξη.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν η 39χρονη κατάφερε να μπει απαρατήρητη σε σπίτι μιας γυναίκας. Από εκεί αφαίρεσε κοσμήματα αξίας αλλά και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Η χαρά της όμως δεν κράτησε για πολύ.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, oι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου έφτασαν γρήγορα στα ίχνη της και την εντόπισαν την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η ίδια, ωστόσο, δεν είχε καμία διάθεση να παραδοθεί ήσυχα. Μόλις της ανακοινώθηκε ότι συλλαμβάνεται, άρχισε να φωνάζει και να προκαλεί αναστάτωση, ενώ δεν δίστασε να επιτεθεί και να σπρώξει βίαια έναν αστυνομικό, προσπαθώντας να αποφύγει τις χειροπέδες.

Τελικά, ακινητοποιήθηκε και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Πλέον, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.