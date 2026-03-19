Βόλος: Καταδίκη 32χρονου για απάτη – Πήρε 1.500€ προκαταβολή για «μαϊμού» αγγελία αυτοκινήτου

Έταξε αυτοκίνητο σε «τιμή ευκαιρίας» μέσω διαδικτύου, εισέπραξε την προκαταβολή και έγινε... καπνός. Ένας 32χρονος στον Βόλο κατάφερε να αποσπάσει 1.500€ από 47χρονο υποψήφιο αγοραστή τον Ιανουάριο του 2021.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, τα χρήματα μπήκαν στον λογαριασμό, η αγγελία εξαφανίστηκε και το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε: Οι αρχές τον εντόπισαν και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον καταδίκασε χθες(18/3) σε 9 μήνες φυλάκιση με αναστολή.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.