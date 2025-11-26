Βόλος: Καταδίκη μητέρας και παππού για αρπαγή ανηλίκου στη Βουλγαρία

Η υπόθεση που απασχόλησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αφορά μια μητέρα με διπλή υπηκοότητα (Ελληνική και Βουλγαρική), η οποία το 2022 αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα παίρνοντας μαζί της το ανήλικο παιδί της και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βουλγαρία.
Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς τη συναίνεση του πατέρα, ο οποίος υπέβαλε μήνυση τόσο κατά της συζύγου του όσο και κατά του παππού του παιδιού, κατηγορώντας τους για αρπαγή ανηλίκου και συνέργεια. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γονέων συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την επιμέλεια του παιδιού να αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.
Στο δικαστήριο, η μητέρα και ο παππούς, μέσω των συνηγόρων τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα στον γάμο. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε αμφότερους ένοχους: στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ στον παππού ποινή φυλάκισης 10 μηνών επίσης με αναστολή.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν οι οικογενειακές συγκρούσεις ξεπερνούν τα όρια της ιδιωτικής ζωής και καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, με το παιδί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής αντιδικίας.
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.