Βόλος: Καταδίκη μητέρας και παππού για αρπαγή ανηλίκου στη Βουλγαρία

Η υπόθεση που απασχόλησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αφορά μια μητέρα με διπλή υπηκοότητα (Ελληνική και Βουλγαρική), η οποία το 2022 αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα παίρνοντας μαζί της το ανήλικο παιδί της και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Βουλγαρία.

Η κίνηση αυτή έγινε χωρίς τη συναίνεση του πατέρα, ο οποίος υπέβαλε μήνυση τόσο κατά της συζύγου του όσο και κατά του παππού του παιδιού, κατηγορώντας τους για αρπαγή ανηλίκου και συνέργεια. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γονέων συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την επιμέλεια του παιδιού να αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Στο δικαστήριο, η μητέρα και ο παππούς, μέσω των συνηγόρων τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα στον γάμο. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε αμφότερους ένοχους: στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ στον παππού ποινή φυλάκισης 10 μηνών επίσης με αναστολή.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν οι οικογενειακές συγκρούσεις ξεπερνούν τα όρια της ιδιωτικής ζωής και καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, με το παιδί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής αντιδικίας.