Βόλος: Κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε όταν έμαθε ότι θα έχανε το κοπάδι λόγω ευλογιάς

Συναγερμός σήμανε στον Βόλο, καθώς αγνοείται κτηνοτρόφος, ο οποίος απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει, αφότου ενημερώθηκε ότι το κοπάδι του θα οδηγούνταν σε σφαγή, λόγω κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Όπως αναφέρει το gegonota.news, 560 πρόβατα σε κτηνοτροφική μονάδα στην Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου που ανήκει σε τρια αδέλφια από το Βελεστίνο, θα οδηγούνταν σε σφαγή καθώς εμφανίστηκε κρούσμα ευλογιάς.
Μόλις εμφανίστηκαν οι κτηνίατροι ο ένας εκ των τριών αδελφών ξέσπασε σε κλάματα και κανείς δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. «Καταστρεφόμαστε, δεν αντέχω άλλο, θα αυτοκτονήσω», φέρεται να φώναζε o 53χρονος και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα ζώα του.
Ο κτηνοτρόφος φέρεται να έπαθε κρίση και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει, ενώ έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, με την αστυνομία και την οικογένειά του να τον αναζητούν.
