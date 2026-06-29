Βόλος: Πάγωσαν οι καλεσμένοι σε βάφτιση – Μωρό λιποθύμησε στα χέρια του ιερέα

Μια πρωτοφανής περιπέτεια, που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, εκτυλίχθηκε σε εκκλησία του Βόλου κατά τη διάρκεια ενός μυστηρίου που μετατράπηκε σε θρίλερ για ένα βρέφος μόλις 10 μηνών. Το αγοράκι, φανερά ταλαιπωρημένο από τη διαδικασία, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στην κολυμπήθρα.

Ενώ το μωρό έκλαιγε σπαρακτικά από την αρχή, κάποια στιγμή σιώπησε, έκλεισε τα μάτια του και σταμάτησε να αντιδρά, την ώρα που ο ιερέας συνέχιζε να το εμβαπτίζει στο νερό. Εκείνη που αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο δεν ήταν ο ιερέας, αλλά η μητέρα του παιδιού. Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, η μητέρα άρχισε να φωνάζει έντρομη, απαιτώντας να της παραδοθεί το μωρό, το οποίο άρπαξε αμέσως στην αγκαλιά της προσπαθώντας να το συνεφέρει, την ώρα που οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Η κινητοποίηση ήταν ακαριαία, καθώς η εκκλησία βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον σταθμό του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο, γιατρός και διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά και μπήκαν στον ναό για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο αγοράκι, το οποίο είχε ήδη αρχίσει να ανοίγει τα μάτια του και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news.gr, αφού επιβεβαιώθηκε ότι η υγεία του παιδιού δεν διέτρεχε πλέον κανέναν κίνδυνο, το μυστήριο ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες υπό την επίβλεψη των διασωστών. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το αγοράκι πήρε το όνομα του πατέρα του, ο οποίος έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, όταν η μητέρα ήταν ακόμα στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.