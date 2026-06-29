Βενεζουέλα: Μέσα στη σαθρή «ανατομία» των κτιρίων που έπεσαν - Γιατί δεν άντεξαν τον διπλό σεισμό

Με τον τραγικό απολογισμό των δύο ισχυρών απανωτών σεισμών στη Βενεζουέλα να αυξάνεται, έχοντας αγγίξει πλέον τους 1.500 νεκρούς και τους 50.000 εγκλωβισμένους, ένα αναγκαίο ερώτημα προκύπτει.

Στον υλικό απολογισμό, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 250 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Πώς όμως, σε μία χώρα στην επαφή δύο τεκτονικών πλακών, απέτυχε τόσο «φαντασμαγορικά» η υπάρχουσα ή ανύπαρκτη αντισεισμική υποδομή;

Βενεζουέλα - Ανατομία της καταστροφής

Ο Ραφαέλε Ντε Ρίζι, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Βρετανίας, εξηγεί σε συνέντευξή του στο The Conversation τον ρόλο που διαδραμάτισε ο σχεδιασμός των κτιρίων:

«Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Τα επίπεδα του σεισμικού κινδύνου μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν μέσω διεθνών χαρτών, όπως ο Παγκόσμιος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας του Ιδρύματος Παγκόσμιου Μοντέλου Σεισμών (Global Earthquake Model Foundation).

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Ο μεγάλος αριθμός των κτιρίων που κατέρρευσαν δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο αιτία, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ηλικία των κτιρίων, ο τρόπος κατασκευής τους, το κατά πόσο έχουν συντηρηθεί επαρκώς, η ενίσχυση της σεισμικής δόνησης λόγω των τοπικών εδαφικών συνθηκών, καθώς και η απόστασή τους από το επίκεντρο του σεισμού.

Επιπλέον, και οι δύο σεισμοί είχαν μικρό εστιακό βάθος, ιδιαίτερα ο κύριος σεισμός, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στο μέγεθος της καταστροφής».

Βενεζουέλα - Τι έπρεπε να έχει γίνει

Ο κ. Ντε Ρίζι εξήγησε ακόμα πως «Οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αποτροπή καταστροφικών καταρρεύσεων. Για τις νέες κατασκευές αποτελούν το βασικό μέσο προστασίας.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η σωστή εφαρμογή τους. Ένας κανονισμός προστατεύει μόνο όταν τηρείται πιστά και όταν υπάρχει αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κατά την κατασκευή.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν από την καθιέρωση των σημερινών αντισεισμικών προδιαγραφών, οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τα διδάγματα από μεγάλους σεισμούς.

Στην περίπτωση των παλαιότερων κτιρίων, η αντισεισμική ενίσχυση είναι απαραίτητη, καθώς δεν είναι εφικτό να αντικατασταθούν όλα. Σε κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία και μονάδες παραγωγής ενέργειας, σύγχρονες τεχνολογίες όπως η σεισμική μόνωση της βάσης μπορούν να διασφαλίσουν όχι μόνο ότι τα κτίρια θα παραμείνουν όρθια, αλλά και ότι θα συνεχίσουν να είναι λειτουργικά μετά τον σεισμό».

Ως προς το πώς γίνεται να εφαρμοστούν αυτά τα καίρια προληπτικά μέτρα, αναφέρει πως:

«Σήμερα υπάρχουν πολλές τεχνικές αντισεισμικής ενίσχυσης και η κατάλληλη επιλογή εξαρτάται από τον τύπο του κτιρίου, είτε πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα ή λιθοδομή.

Σε γενικές γραμμές, η ενίσχυση είτε αυξάνει την αντοχή και την ακαμψία του κτιρίου είτε μειώνει τις σεισμικές δυνάμεις που αυτό δέχεται, μέσω τεχνικών όπως η σεισμική μόνωση της βάσης ή ειδικές διατάξεις απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας.

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται εξατομικευμένη τεχνική αξιολόγηση. Στόχος είναι να μειωθούν οι άγνωστες παράμετροι σχετικά με τη δομή μέσω λεπτομερών ερευνών και δοκιμών υλικών, καθώς και να δημιουργηθούν μοντέλα ικανά να την αναλύσουν, έτσι ώστε η παρέμβαση να στοχεύει στα συγκεκριμένα αδύνατα σημεία του κτιρίου, αντί να εφαρμόζεται μια γενική λύση».