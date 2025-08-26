Βόλος: Προφυλακιστέος ο γυναικοκτόνος - Η τακτική του για ψυχιατρικά ελαφρυντικά

Εξελίξεις με τη στυγνή υπόθεση στον Βόλο, καθώς ο 40χρονος γυναικοκτόνος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του, κρίθηκε προφυλακιστέος από τον ανακριτή, ζητώντας παράλληλα, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Είναι ξεκάθαρο πως ο αδίστακτος γυναικοκτόνος, που με τα πρώτα του λόγια στις Αρχές δήλωνε αμετανόητος, τώρα για κάποιον λόγο άλλαξε τροπάριο, ισχυριζόμενος πως «καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης».

Ο καθ’ ομολογία φονιάς αναφέρει ακόμα στην απολογία του ότι η σχέση με την 36χρονη άρχισε να καταρρέει μετά το Πάσχα, όταν ο ίδιος έμαθε ότι η σύζυγός του διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Αποζητά ελαφρυντικά τώρα ο γυναικοκτόνος

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, είχαν καθημερινή επικοινωνία με ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, γεγονός που τον εξόργισε το πρωί της Παρασκευής 22/8.

Όπως ισχυρίζεται στην απολογία, εξοργίστηκε επειδή η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επειδή του είπε πως το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και τελικά απέβαλε δεν ήταν δικό του.

Ο συζυγοκτόνος επιρρίπτει μάλιστα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον προκάλεσε και τον προσέβαλε.

Περιγράφοντας την ημέρα του φόνου, αναφέρει πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο, που χρησιμοποιούσαν για ψησταριά.

Στη συνέχεια, τονίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει να τη σκοτώσει, πως ό, τι έκανε το έκανε εν βρασμώ ψυχής και πως έχει μετανιώσει, ενώ όπως υποστηρίζει δεν ήταν βίαιος μαζί της. Αρνείται δηλαδή, όσα δήλωσε η αδελφή του θύματος περί κακοποίησης, βιασμών και εκτρώσεων.

Ακόμα, ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

