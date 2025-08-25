Βόλος: Ψυχιατρική εξέταση για τον 40χρονο γυναικοκτόνο ζητά ο δικηγόρος του

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου αναμένεται να βρεθεί ενωπίον του ανακριτή ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, γνωστοποίησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον κατηγορούμενο προκειμένου να διαπιστωθεί αν τυγχάνει ελαττωμένου καταλογισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δικηγόρου, ο γυναικοκτόνος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αντέδρασε αψυχολόγητα, έχασε την ψυχραιμία του. Επίσης, φέρεται να του είπε ότι δεν είχε σχεδιάσει το έγκλημα ούτςε ήθελε να σκοτώσδει τη γυναίκα αλλά απλά ήθελε να την τρομάξει και έφτασε σε αυτό το ακραίο σημείο΄.

Τα όσα γνωστοποίησε ο δικηγόρος, έρχονται σε αντίφαση με τα όσα φέρεται να είπε ο δράστης όταν τον εντόπισε η αστυνομία σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε: «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο υπήρχε άλλο πρόσωπο στη ζωή της 40 χρονης.

Σε προηγούμενες δηλώσεις ο δικηγόρος του χαρακτήρισε «προκλητική» τη συμπεριφορά της 36χρονης «ενδεχομένως για τον νέο σύντροφο ζωής». Αυτή, όπως είπε ο δικηγόρος του που ανέλαβε να υπερασπιστεί τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο, ήταν που τον εξόργισε.

Ένα αφήγημα, περί νέου συντρόφου, το οποίο επικαλείται μόνο ο γυναικοκτόνος, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και φυσικά δεν είναι παρούσα στη ζωή η άτυχη μητέρα τεσσάρων παιδιών για να έχε αντίλογο.

Βόλος: Η επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».