Βόλος: Σε δίκη για ενδοοικογενειακή βία το θύμα υποστήριξε πως έπεσε - Η έδρα τον έκρινε ένοχο

Την αρχική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εκ των οποίων οι 4 μήνες με υποχρεωτική έκτιση, διατήρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος είχε καταγγελθεί για ξυλοδαρμό της τότε συντρόφου του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, με το δικαστήριο να απορρίπτει την προσπάθεια της 36χρονης γυναίκας να ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση.

Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2024, όταν η μητέρα της 36χρονης κατήγγειλε στις αρχές ότι ο άνδρας άσκησε βία σε βάρος της κόρης της.

Στο δικαστήριο, η γυναίκα υποστήριξε ότι ο τραυματισμός της προήλθε από πτώση σε καλντερίμι του χωριού και όχι από επίθεση. Ωστόσο, η έδρα δεν πείστηκε από την αλλαγή της μαρτυρίας και επικύρωσε την αρχική απόφαση.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά τη δίκη, καθώς είχε ήδη εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί.