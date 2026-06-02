Βόλος: Το show του Μπέου κατέληξε σε αποζημίωση - Θα πληρώσει τους δημοσιογράφους που έβριζε

Χρόνια μετά τα γεγονότα που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ήρθε η δικαίωση για δύο Βολιώτες δημοσιογράφους, την Κατερίνα Τασσοπούλου και τον Δημήτρης Καρεκλίδης.

Σύμφωνα με το gegonota.news.gr, η υπόθεση ξεκινά από το 2023, λίγες εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, όταν σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε φραστική επίθεση κατά δημοσιογράφων που κάλυπταν τα προβλήματα της πόλης. Αφορμή στάθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του νερού και τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στον Βόλο.

Οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, όπως και άλλοι συνάδελφοί τους, βρέθηκαν στο στόχαστρο σκληρών χαρακτηρισμών, ενώ η ένταση της ρητορικής προκάλεσε ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια του δημόσιου λόγου και την ελευθερία του Τύπου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δηλώσεις συνοδεύτηκαν και από προτροπές που κρίθηκαν ως προβληματικές, οδηγώντας την υπόθεση ακόμη και στη Δικαιοσύνη. Μερικοί από τους χαρακτηρισμούς ήταν:

«Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Άπλυτοι, και τι, να μην πω. Ρε Τασσοπούλου σε πειράζει το νερό που κόβεται 10-11 η ώρα, γιατί υπάρχει λόγος; Γιατί; Μήπως κάνεις μπάνιο; Μια φορά τον μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα μωρή;»

«Και ο άλλος ο ξεφτίλας. Δεν ντρέπονται ρε, σε εμένα νομίζουν ότι κάνουν κακό; Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρε βλάπτουν». «Ντροπή σας ρε. Στο δρόμο που θα τους βλέπετε φτύνετε τους. Αλλά και να τους φτύνετε θα νομίζουν ότι ψιχαλίζει».

Οι θιγόμενοι δημοσιογράφοι προχώρησαν σε αγωγές και μηνύσεις, ζητώντας προστασία και αποκατάσταση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, εξετάζοντας την υπόθεση, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «χιούμορ» και έκρινε ότι οι δηλώσεις υπερέβησαν τα επιτρεπτά όρια, επιδικάζοντας αποζημίωση υπέρ των δημοσιογράφων.

Από την πλευρά τους, οι ίδιοι μίλησαν για μια σημαντική ηθική δικαίωση μετά από χρόνια έντασης και αντιπαράθεσης. Η υπόθεση, πέρα από το προσωπικό της σκέλος, αναδεικνύει και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη σχέση πολιτικής εξουσίας και δημοσιογραφίας, καθώς και τα όρια της δημόσιας κριτικής.

Παράλληλα, εκκρεμεί και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ιστορία που ξεκίνησε με υψηλούς τόνους σε μια δύσκολη συγκυρία για την πόλη και κατέληξε -τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο- σε μια δικαστική απόφαση που βάζει κάποια όρια εκεί που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η ένταση.

