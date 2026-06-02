Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η αλήθεια για τη νοσηλεία του – Τι αποκαλύπτει ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τη νοσηλεία του Γιάννης Παπαμιχαήλ, μετά τις αντικρουόμενες πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και παρουσιάζει συνεχή βελτίωση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Είναι καλά, είμαστε κοντά του και έχει την απόλυτη στήριξη και αγάπη μας», επισημαίνοντας ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα σύγχυσης που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες, όταν δημοσιεύματα έκαναν λόγο για λιποθυμικό επεισόδιο του γιου της Αλίκη Βουγιουκλάκη και του Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τον ίδιο να έχει καταρρεύσει στο σπίτι του και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά ρεπορτάζ.

Μέσα από αναρτήσεις του στα social media, ξεκαθάρισε πως η παρουσία του στο νοσοκομείο σχετίζεται αποκλειστικά με προγραμματισμένες ετήσιες εξετάσεις, τονίζοντας πως η υγεία του βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα, με έντονο ύφος επέκρινε όσους διακινούν ανακριβείς πληροφορίες, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί σοβαρού προβλήματος.