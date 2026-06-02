Οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Τσίπρα και της Καρυστιανού και από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Την αρχή έκανε χθες η Opinion Poll στο Αction 24, δείχνοντας το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, την Καρυστιανού τρίτη και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Σειρά παίρνουν τις επόμενες ημέρες οπωσδήποτε τρία κανάλια: η Pulse για τον ΣΚΑΪ, η GPO για το Star και η Metron Analysis για το Mega.

Τα νούμερα του Μαξίμου

Εκτός από τις μετρήσεις που θα δημοσιευθούν βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει επίσης τα δικά του νούμερα. Επειδή ρώτησα και έμαθα πρέπει να σας πω ότι η εικόνα δεν διαφέρει πολύ από των υπολοίπων εταιρειών, δηλαδή η Ν.Δ. είναι μακράν πρώτη στην περιοχή του 30% στην εκτίμηση και κάθαρά δεύτερο είναι το κόμμα του Τσίπρα. Τρίτη εμφανίζεται η Καρυστιανού, όμως με πτωτικές τάσεις καθώς η εκτίμηση είναι ότι ο πυρήνας των ψηφοφόρων της δεν είναι συμπαγής. Όλες αυτές οι εξελίξεις λειτουργούν συμπιεστικά για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες προς όλες κατεύθυνσης.

Ποπ κορν με τον Δούκα

Μιας και είμαι στην κυβέρνηση πρέπει να σας πω ότι τα κυβερνητικά στελέχη πήραν ποπ κορν και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τις μάχες που θα ξεκινήσουν μετά την εξωτερίκευση της πρόθεσης του Χάρη Δούκα να διερευνήσει κοινό τόπο με το κόμμα του Τσίπρα, μετά από τις πρώτες εκλογές, ακόμα και με συζήτηση για το ποιος θα είναι αρχηγός ενός νέου σχήματος. Πάντως προσεκτικός αναγνώστης της στήλης μου θύμιζε και θύμιζε και στον δήμαρχο ότι συγκόλληση κομμάτων, δηλαδή εκλογικός συνασπισμός, σημαίνει στέρηση του μπόνους σε περίπτωση πρωτιάς. Γι’ αυτό άλλωστε και το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριο του έσπευσε να διαλύσει επιμέρους κόμματα που υπήρχαν και να αναδιαμορφωθεί ως ενιαίο κόμμα.

Τα Χανιά βγάζουν γραμματέα

Ο Μητσοτάκης γύρισε χθες στην Αθήνα και μάλιστα πήγε και στην τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων, στο Metropolitan Expo όπου η ΝΔ είχε κάνει προ ημερών το συνέδριό της. Αυτές τις μέρες θα ανακοινώσει λογικά στους συνεργάτες του και την απόφαση του για το πρόσωπο που θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος, το οποίο με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες θα είναι βουλευτής. Για να δούμε τι έβγαλαν τα βουνά των Χανίων αυτή τη φορά.

Στο «Λοκάλι» για το ποτό της… νίκης

Με ανεβασμένη διάθεση και με πολλά χαμόγελα αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κομματος ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας κατευθύνθηκε λίγα μέτρα παρακάτω από την πλατεία στο Θησείο για να βρεθεί, το βράδυ της Τέταρτης, στο Λοκάλι. Οπως μαθαίνω σχεδόν όλα τα τραπέζια της αυλής τα είχε κλείσει ο πρώην πρωθυπουργός και βρέθηκαν εκεί εκτός από τον Αιμίλιο Χειλάκη και τη Μαριάννα Τουμασάτου - που ήταν οι παρουσιαστές της βραδιάς, αρκετά από τα νέα στελέχη που βρίσκονται στο πλευρό του. Πρόσκληση δεν έλαβαν οι δημοσιογράφοι, ομως ήταν γύρω στα 50-60 άτομα που έδωσαν το παρών. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ευδιάθετος και όπως μου περιέγραψε άνθρωπος που βρέθηκε εκεί, η μόνη στιγμή που φάνηκε σκεπτικός ήταν όταν πήγε με τη σύντροφο του Μπετυ και δύο συνεργάτες του, στο βάθος του κήπου και άναψε ένα πούρο. Ποιος ξέρει, ίσως οι πιέσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον βάζουν σε σκέψεις.

Τα επόμενα βήματα

Πάντως στην Αμαλίας φαίνεται ότι δεν τους απασχολεί τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και προχωρούν στον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα. Οι πληροφοριες μου λένε πως ίσως και την Τέταρτη να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύσκεψη των στελεχών του κόμματος με αντικείμενο την απο εδώ και πέρα πορεία. Θα γίνει συζήτηση για τα όργανα που θα πρέπει να έχει το κόμμα ΕΛΑΣ με επικρατέστερο σενάριο για το άμεσο μέλλον να είναι η δημιουργία πολιτικού συμβουλίου και μετά τις εθνικές εκλογές συνέδριο του κόμματος και αποφάσεις για το οργανόγραμμα.

«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα»

Δεν φταίνε τα άστρα ούτε τα φεγγάρια που στην Κουμουνδούρου το κλίμα είναι τόσο βαρύ. Φαίνεται πως είναι σε τέλμα μιας και το δίλημμα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Στην Κεντρική Επιτροπή το πιο πιθανό είναι να περάσει -και πάλι- η εισήγηση για συνεργασία με Τσίπρα, όμως σε ένα γάμο πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός και σε αυτή την περίπτωση ο γαμπρός δεν ρίχνει ούτε βλέμμα. Μάλιστα αν και ο Φάμελλος έχει κάνει ό,τι μπορεί για να συνεννοηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό κοινό έδαφος δεν φαίνεται να υπάρχει. Μαθαίνω πως από την Κουμουνδούρου θα περιμένουν εντός του Ιουνίου να δουν αν θα υπάρξει αναταπόκριση από την Αμαλίας αλλιώς θα αρχίσουν τα όργανα… Ήδη ο κ. Μεϊκόπουλος λέει σε φίλους και γνωστούς ότι δεν αποκλείει να ανεξαρτητοποιηθεί και εντός του μήνα εάν δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις με το κόμμα ΕΛΑΣ.