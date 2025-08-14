Βόλος: Σκότωσε σκυλί έξω από κυνοκομείο - Ο δράστης κρατείται μέχρι να απολογηθεί

Μια αποτρόπαια πράξη βίας κατά ζώου έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία του Βόλου. Το πρωί της Τρίτης (12/08), ένας 61χρονος άνδρας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν αδέσποτο σκύλο που κοιμόταν έξω από το Δημοτικό Κυνοκομείο της πόλης.

Η πράξη του καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και -21- φυσίγγια.

Η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Συλλόγου Βόλου, κ. Χρύσα Κοσκινά, δήλωσε πως ο δράστης ανέβηκε στον χώρο του κυνοκομείου και πυροβόλησε εξ επαφής το ζώο με κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο ήταν φοβικό και μόλις είχε εμφανιστεί στην περιοχή, ενώ τη στιγμή της επίθεσης κοιμόταν.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Ήρθε στις 6:30 καθαρά για να σκοτώσει το ζώο. Ήρθε στις 6:31 και στις 6:33 πυροβόλησε.

Δεν υπήρχε λόγος να το σκοτώσει.

Ακόμα και αν γάβγιζε, δεν είναι λόγος να πάρεις την καραμπίνα και να το σκοτώσεις».

Ο δράστης, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανακριτή, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο (16/08). Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνοδευόταν από δικηγόρο ούτε από μέλη της οικογένειάς του, ενώ έδειχνε να μην έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης του.

