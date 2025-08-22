Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένο 6χρονο σε τροχαίο με δίκυκλο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/8) στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας, όταν δίκυκλο όχημα που μετέφερε οικογένεια ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 6χρονου αγοριού.

Στο όχημα επέβαιναν η μητέρα και ο πατέρας, ο οποίος ήταν και ο οδηγός της μηχανής και ο 6χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η οικογένεια να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί του Νοσοκομείου Βόλου έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το παιδί νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Πηγή:ΕΡΤ