Στα 42.000 ευρώ ανέρχονται τα χρωστούμενα, από μισθώματα σχολικού κυλικείου, για στενό συγγενής αντιδημάρχου στον Βόλο, με τον άνδρα να μην καταβάλλει, ως όφειλε, τα ενοίκια στον ομώνυμο Δήμο.

Σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, ο εν λόγω άνδρας, πριν από δύο χρόνια, φέρεται να αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και ο χώρος επαναδημοπρατήθηκε, για να ενοικιαστεί τελικά σε πρόσωπο που ανήκε στον στενό κύκλο του.

Ομόφωνα η δημοτική σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόλις την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε, μετά από μια και πλέον δεκαετία, να κινηθεί νομικά εναντίον του, να καταθέσει αγωγή και να βεβαιώσει το ποσό στην Εφορία. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, καθώς τα μέλη της δημοτικής αρχής που μετέχουν στην Επιτροπή υπολόγισαν τις επιπτώσεις του Νόμου.

Βόλος: Πώς «έδρασε» ο συγγενής αντιδημάρχου

Ο στενός συγγενής του αντιδημάρχου «χτύπησε» νομίμως την επαγγελματική στέγη σε δημοπρασία δίνοντας την μεγαλύτερη προσφορά, με τους επαγγελματίες του κλάδου να αναρωτιούνται πως θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και είχαν δίκαιο, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ενοίκια που προκύπτουν από την πλειοδοσία για την μίσθωση σχολικών κυλικείων, κυμαίνονται από 7000 έως 10.000 ευρώ τον χρόνο και ήταν κοινό μυστικό στον επαγγελματικό κλάδο πως ο συγκεκριμένος ενοικιαστής ουδέποτε κατέβαλλε μισθώματα.

Επισημαίνεται πως η πλειοδοσία γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που εξυπηρετεί ο κάθε επαγγελματίας. Το ποσό της πλειοδοσίας του επαγγελματικού χώρου βγαίνει με μαθηματικό τύπο και συγκεκριμένα προκύπτει από τον αριθμό των παιδιών που εξυπηρετούνται και τα οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται στον δήμο τρεις φορές τον χρόνο, δηλαδή Νοέμβριο, Φλεβάρη και Ιούνιο. Η κατώτερη τιμή προσφοράς στην πλειοδοσία σύμφωνα με τον Νόμο είναι 4 ευρώ ανά παιδί.

Με πληροφορίες από gegonota.news