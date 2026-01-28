Βόλος: Στήνεται Secret Party με ερωτική αύρα και εισιτήριο 90 ευρώ στο Εκθεσιακό Κέντρο;

Στον Βόλο ετοιμάζεται ένα event που ήδη συζητιέται και όχι άδικα. Μια γνωστή επιχειρηματίας ένδυσης της πόλης προωθεί ιδιωτικά ένα «Secret Party» για τη 14η Φεβρουαρίου, με εισιτήριο 90 ευρώ το άτομο, αναζητώντας παράλληλα χορηγούς.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το promo του πάρτι, αισθησιακό και μυστηριώδες, υπόσχεται μια βραδιά με μπαλέτο, μάσκες, λουλούδια, κεριά και live μουσική, ενώ η τοποθεσία παραμένει… «μυστική».

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια που αλλάζει το σκηνικό.

Η ίδια διοργανώτρια έχει ζητήσει από τον Δήμο Βόλου την παραχώρηση του Εκθεσιακού Κέντρου για την ίδια ακριβώς ημέρα, με σκοπό -όπως αναφέρει- τη διοργάνωση ενός «φιλανθρωπικού gala που θα τονώσει την επιχειρηματικότητα της πόλης».

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα.

Πώς ακριβώς ένα φιλανθρωπικό gala «τονώνει την επιχειρηματικότητα», όταν τα έσοδα υποτίθεται ότι θα δοθούν σε ιδρύματα;

Και κυρίως: Μπορεί η ίδια επαγγελματίας να διοργανώσει δύο τόσο διαφορετικές εκδηλώσεις την ίδια μέρα; Ή μήπως το «φιλανθρωπικό gala» και το «Secret Party» είναι… ένα και το αυτό, απλώς με διαφορετική συσκευασία;

Η αφίσα του Secret Party -με μια κλειδαρότρυπα και μια εντυπωσιακή γυναικεία φιγούρα- δεν αναφέρει χώρο διεξαγωγής. Αν όμως ο χώρος είναι το Εκθεσιακό, τότε το «μυστικό» αποκτά άλλη διάσταση.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι απλό: Γνωρίζει ο Δήμος Βόλου ότι η αίθουσα που παραχωρεί για «φιλανθρωπικό gala» ενδέχεται να φιλοξενήσει ένα αισθησιακό Secret Party;