Βόλος: Στο εδώλιο μητέρα 7χρονης για παιδική πορνογραφία - Είχε φωτογραφίες του παιδιού στο κινητό

Σοκαριστικά ντοκουμέντα αποκάλυψαν οι έρευνες των αρχών στα υπάρχοντα μητέρας που απολογείται σήμερα (9/2) ενώπιον του ανακριτή στον Βόλο, για παιδική πορνογραφία με θύμα την ίδια της την 7χρονη κόρη.

Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας της ανήλικης κόρης της εντοπίστηκαν στο κινητό της 38χρονης, που συνελήφθη στον Βόλο και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του Ανακριτή.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος τη ηλικίας της.

Παιδική πορνογραφία: Τυχαία αποκαλύφθηκε η φερόμενη μαστροπός

Η υπόθεση σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποκαλύφθηκε τυχαία από έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας, το οποίο είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών.

Στην προσπάθειά του να το ανοίξει, για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της.

Την περασμένη Πέμπτη οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server.

Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες στην κατοχή της. Iσχυρίζεται ότι το υλικό ενδέχεται να μεταφέρθηκε αυτόματα στη συσκευή της μέσω υπηρεσίας διαμοιρασμού φωτογραφιών, ενώ αναφέρει πως παλαιότερη συσκευή που είχε στην κατοχή της είχε χαθεί. Κατά τον ισχυρισμό της, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το κινητό να είχε χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά της χωρίς τη γνώση της.