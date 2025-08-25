Βόλος: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τη γυναικοκτονία

Σε θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από το εργαλείο ψησίματος, που λειτούργησε ως μαχαίρι, έδειξε η ιατροδικαστική πως οφείλεται η γυναικοκτονία της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Η άτυχη μητέρα έπεσε θύμα του αδίστακτού συζύγου, στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού, κατά την ΕΡΤ.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα (25/8), στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Παράλληλα, ο γυναικοκτόνος σύζυγος διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Το μητρώο του δράστη

Σκληρό και αμετανόητο χαρακτηρίζουν οι Αρχές το 40χρονο φονιά της 36χρονης μητέρας. «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε», ήταν τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.