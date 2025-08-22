Βόλος: Συνδέσεις με εγκληματική οργάνωση είχε ο γυναικοκτόνος - Το ψυχιατρικό του μητρώο

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος, που μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ σήμερα (22/8) την γυναίκα του στον Βόλο, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ακόμα, σύμφωνα με τοπικό Μέσο, τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Σημειώνεται πως ο δυνητικά επικίνδυνος άντρας, μετά την στυγνή γυναικοκτονία, διέφυγε από το σημείο και αναζητείται ακόμα.

Με εργαλείο ψησίματος τη σκότωσε ο γυναικοκτόνος

Σύμφωνα με τη μαρτυρία των παιδιών, ο πατέρας τους άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα, η οποία για να σωθεί κατέβηκε από τον πρώτο όροφο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Εκεί, της επέφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον λαιμό και τα πλευρά, και την άφησε αιμόφυρτη.

Η 16χρονη κόρη τους, που είχε κατέβει και εκείνη στην είσοδο της πολυκατοικίας, κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο η μητέρα της δεν τα κατάφερε.

Μέσα στο άγριο αυτό σκηνικό, ο δράστης - σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου - φαίνεται να πέρασε μέσα από τη τζαμαρία της εισόδου, σπάζοντάς την, προκειμένου να τραπεί σε φυγή, παίρνοντας μαζί του το φονικό αντικείμενο.

Φαίνεται μάλιστα να έχει τραυματιστεί στο χέρι.

Πηγή: gegonota.gr