Βόμβα στο σπίτι του προέδρου των σωφρονιστικών: Αντιεξουσιαστές ανέλαβαν την ευθύνη

Εξελίξεις στην υπόθεση με τη βόμβα που είχε εκραγεί στο σπίτι του προέδρου της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Κωνσταντίνου Βαρσάμη, στη Θεσσαλονίκη.

Για την επίθεση που είχε λάβει χώρα το Σάββάτο 26 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, ανέλαβε τώρα την ευθύνη μία ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως ενημερώνει το Action24.

Η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε σε σχετιζόμενη με τον χώρο ιστοσελίδα, αναφέροντας ως λόγο της επίθεσης τα προβλήματα των φυλακών και τον υπερπληθυσμό, με άμεση επίθεση στον κ. Βαρσάμη ως πρόεδρο των σωφρονιστικών.

Οι Αρχές έχουν στρέψει τώρα τις έρευνές τους σε ποινικούς στις φυλακές των Διαβατών, ως «πυρήνες» για την οργάνωση της επίθεσης.