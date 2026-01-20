Μενού

Βόρειο Σέλας αλα ελληνικά: Εντυπωσιακές εικόνες από το φαινόμενο στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη

Η γεωμαγνητική καταιγίδα G4, έφερε το Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα, με τις εικόνες από την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη να εντυπωσιάζουν.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Το Βόρειο Σέλας στην Κέρκυρα | Weather News Greece@Facebook
Και εκεί που ο κοντινότερος προορισμός για να δει κανείς το Βόρειο Σέλας ήταν οι χώρες της Σκανδηναβίας, τώρα η γεωμαγνητική καταιγίδα G4, έφερε το εντυπωσιακό φαινόμενο και στην Ελλάδα. 

Ο συγκλονιστικός ουρανός - με χρωματιστές δέσμες φωτός που εμφανίζονται στον ορίζοντα - φάνηκε στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα. 

Συγκεκριμένα  το Βόρειο Σέλας εντοπίστηκε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με έναν ουρανό σε «μωβ και κόκκινες αποχρώσεις». 

Παρόμοια εικόνα είδαν και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. 

 

