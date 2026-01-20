Και εκεί που ο κοντινότερος προορισμός για να δει κανείς το Βόρειο Σέλας ήταν οι χώρες της Σκανδηναβίας, τώρα η γεωμαγνητική καταιγίδα G4, έφερε το εντυπωσιακό φαινόμενο και στην Ελλάδα.

Ο συγκλονιστικός ουρανός - με χρωματιστές δέσμες φωτός που εμφανίζονται στον ορίζοντα - φάνηκε στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα το Βόρειο Σέλας εντοπίστηκε στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με έναν ουρανό σε «μωβ και κόκκινες αποχρώσεις».

Παρόμοια εικόνα είδαν και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.