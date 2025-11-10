Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία - Ανθρωποκυνηγητό για τους «καθαριστές» και το μετασκευασμένο Glock

Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία στα Βορίζια, την ώρα που η αστυνομία αναζητάει δύο τουλάχιστον άτομα που «καθάρισαν» το σημείο της συμπλοκής, απίρνοντας τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα, Δευτέρα 10/11, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Βορίζια: Αναζητούν τους «καθαριστές» και το μετασκευασμένο πιστόλι Glock

Την ίδια ώρα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου αναζητούν δύο τουλάχιστον «καθαριστές» των σημείων της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, εκείνους δηλαδή, οι οποίοι απομάκρυναν και εξαφάνισαν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όσον αφορά τα μέλη των αντίπαλων οικογενειών, υπάρχουν τουλάχιστον τρία από αυτά, δύο από τη μία και ένα από την άλλη που δεν έχουν δώσει το παρών στα Βορίζια.

Αρμόδιοι αξιωματικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές συμμετοχής αυτών των ατόμων στη συμπλοκή, αλλά είχαν παρουσία και ήταν αυτόπτες μάρτυρες των όσων συνέβησαν.

Δεν αποκλείεται αυτοί οι τρεις απόντες, είτε μετά τη συμπλοκή να αλλοίωσαν τον τόπο των εγκλημάτων, όπως επισημαίνουν στελέχη της αστυνομίας, απομακρύνοντας οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, είτε κατέφυγαν σε ασφαλή σημεία προκειμένου να προστατευτούν από πιθανά αντίποινα.

Παράλληλα, τα στελέχη της ΕΚΑΜ και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών σαρώνουν σημεία του Ψηλορείτη και μιτάτα, για τον εντοπισμό αυτών των ατόμων, ενδεχομένως και οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Ένα από τα όπλα της συμπλοκής που έχει εξαφανιστεί όπως και τα υπόλοιπα, είναι αυτό που περιγράφεται στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και κατηγορουμένων. Πρόκειται για ένα μετασκευασμένο πιστόλι Glock, με γεμιστήρα των 30 φυσιγγίων, προκειμένου να ρίχνει κατά ριπάς.

Το συγκεκριμένο όπλο φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, με το οποίο φέρεται να πυροβολούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, εναντίον μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ξεκινώντας τη φονική συμπλοκή.

Από το συγκεκριμένο πιστόλι είχαν αφαιρεθεί ελατήρια και είχαν γίνει μετασκευές, προκειμένου με ένα μόνιμο πάτημα της σκανδάλης να εξαπολύει βροχή από σφαίρες.

Το συγκεκριμένο όπλο ήταν γνωστό ότι το κατείχε ο 39χρονος, καθώς φέρεται να το επιδείκνυε σε γάμους, βαφτίσια και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις ρίχνοντας μπαλωθιές. Το πιστόλι δεν εντοπίστηκε στο όχημα του νεκρού, όπως και τα άλλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτό το μετασκευασμένο όπλο αλλά και τα υπόλοιπα, δεν τα έχουν πετάξει αυτοί που τα απομάκρυναν, αλλά τα έχουν κρύψει σε απίθανα σημεία, ενδεχομένως και να τα έχουν θάψει.

Υπό άκρα μυστικότητα απολογήθηκαν και προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια

Υπενθυμίζεται ότι υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέρφια τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέρφια τα οποία αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν ο 43χρονος και ο 48χρονος από την οικογένεια Καργάκη που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.