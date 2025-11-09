Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 3 Φραγκιαδάκηδες - Οι φωτογραφίες που «δείχνουν» το χρονικό

Τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια.

Αν και οι απολογίες τους ήταν προγραμματισμένες για το πρωί της Δευτέρας 10/11, η ανακρίτρια μετέβη την Κυριακή το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου ώστε να απολογηθούν παρουσία των δικηγόρων τους. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ μετά τις απολογίες, και οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Την ίδια ώρα, το MEGA παρουσίασε το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα. Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό, το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη, ο οποίος τελικά σκοτώθηκε, φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι του μαζί με τον οπλισμό. Στη συνέχεια κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα έπεσε νεκρός.

Δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, στις 11:16, καταγράφεται δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει από το χωριό, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα ζευγάρι που δέχτηκε πυρά και έχει ήδη καταθέσει στις αρχές. Στις 11:20, διακρίνεται η σύζυγος του θύματος να τρέχει προς το σημείο όπου έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Παράλληλα, οι αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό που πιθανώς θα οδηγήσει στον εντοπισμό του βαρύ οπλισμού των δραστών. Το βίντεο δείχνει τον 43χρονο πιστολέρο και τον 48χρονο συνεργό του να μεταφέρουν τον 39χρονο συγγενή τους με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο προς το νοσοκομείο. Οι Αρχές θεωρούν πιθανό ότι στο όχημα αυτό βρίσκεται μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη και, δεύτερον, για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί θεωρούν πιο πιθανό τα όπλα να έχουν κρυφτεί σε ορεινούς όγκους της περιοχής παρά να έχουν απορριφθεί στη θάλασσα.

Επιπλέον, η ΕΚΑΜ πραγματοποιεί έρευνες στα βουνά του Ψηλορείτη και αναζητά δύο άνδρες της οικογένειας που έχουν εξαφανιστεί από την ημέρα του περιστατικού. Παρά το γεγονός ότι έχουν έρθει σε επαφή με τις οικογένειές τους, οι αρχές επιδιώκουν να λάβουν καταθέσεις, καθώς θεωρούνται αυτόπτες μάρτυρες χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής.

Ταυτόχρονα, οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και πιθανούς συσχετισμούς μεταξύ κρατουμένων από την οικογένεια Καργάκη και άλλων συγκρατουμένων τους στις φυλακές Αλικαρνασσού, αν και όλοι αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχεδίαση της επίθεσης. Νέες μαρτυρικές καταθέσεις περιγράφουν τη δράση του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε από το αυτοκίνητό του με τροποποιημένο Glock ικανό να δεχθεί γεμιστήρα 30 βολών και να πυροβολεί σε ριπή. Το όπλο είχε αποκτήσει φήμη στο χωριό, με τους μάρτυρες να το χαρακτηρίζουν ως «το ριπάτο του Φ…».

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τα γεγονότα γύρω από την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για το αιματηρό περιστατικό. Εξετάζονται ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή της, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εξεταστεί πέντε κρατούμενοι, με δύο εξ αυτών να έχουν βρεθεί να κατέχουν μαχαίρια και κινητά στα κελιά τους.

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό, τα σχολεία στα Βορίζια ανοίγουν ξανά με την παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Σημαντικό είναι ότι δεν τελέστηκαν τα μνημόσυνα για τους δύο νεκρούς, ενώ ο ιερέας του χωριού κάλεσε τους κατοίκους σε αυτοσυγκράτηση και ειρηνική συνύπαρξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη προγραμματίζει να ζητήσει αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής, υποστηρίζοντας πως η 56χρονη δέχτηκε πυρά πριν ανοίξει ο ίδιος πυρ. Πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες που εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα το μοιραίο Σάββατο.