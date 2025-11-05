Βορίζια: Αψηφά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης και επιστρέφει - «Ωρολογιακή βόμβα» το χωριό

Ωρολογιακή βόμβα η κατάσταση στα Βορίζια, μετά τη βεντέτα του Σαββάτου, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή νέων επεισοδίων και αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που επικρατεί είναι το γεγονός πως έχουν σταλεί περίπου 400 αστυνομικοί, για ένα χωριό με πληθυσμό όχι πολύ περισσότερους από 500 κατοίκους.

Σήμερα, αναμένεται να επιστρέψει στο χωριό και η μητέρα της 56χρονης, που κηδεύτηκε χθες, ενώ η μητέρα του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας απορρίπτει τις προσπάθειες για «σασμό».

Βορίζια: Ένας τοίχος χωρίζει από νέο φονικό

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στην ΕΡΤ οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική.

Μετά την κηδεία του γιου της, η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει "σασμός" μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

Οι συγγενείς άκουσαν τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν “σασμό”, κάτι που έχει θορυβήσει πολλούς, καθώς οι δύο οικογένειες, αυτή της 56χρονης και αυτή του 39χρονου, μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Την ίδια ώρα, υπό τον φόβο μιας νέας βεντέτας, ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο χωριό που είναι «ζωσμένο» από 400 αστυνομικούς που περιπολούν σε τρεις βάρδιες.

Στο μεταξύ σε μια προσπάθεια να επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά από την περασμένη Δευτέρα, από σήμερα Τετάρτη 5/11 λειτουργούν με τηλεκπαίδευση ενώ κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στον Ζαρό.

Την ίδια ώρα εν αναμονή της έλευσης των ψυχολόγων είναι τόσο οι γονείς και τα παιδιά που διαβούν στο χωριό, όσο και οι εκπαιδευτικοί.