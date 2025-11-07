Βορίζια: Αστυνομία έξω από τα σπίτια Φραγκιαδάκηδων και Καργάκηδων - Ανοίγουν τα σχολεία από Δευτέρα

Σε «καθεστώς αστυνόμευσης» βρίσκονται ακόμα τα Βορίζια Κρήτης μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση του μακελειού που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, ακόμη έξω από τις οικίες της οικογένειας Φραγκιαδάκη και της οικογένειας Καργάκη βρίσκεται αστυνομία ενώ ελέγχονται από τις αρχές όσοι βρίσκονται στο σημείο, από τους δημοσιογράφους, μέχρι τα αγροτικά οχήματα που μεταφέρουν πράγματα.

Ωστόσο, φαίνεται να γίνονται προσπάθειες για «επιστροφή στην καθημερινότητα». Το καφενείο, που βρίσκεται στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής και το οποίο χτυπήθηκε από σφαίρες, σύμφωνα με ρεπόρτερ που βρίσκεται στο σημείο φέρεται να ετοιμάζεται να ανοίξει, το mini market λειτουργεί τις περισσότερες ώρες ενώ δημοτικά και γυμνάσια αναμένεται να ανοίξουν από Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ανέφερε τις προηγούμενες μέρες: «Ο στόχος είναι την ερχόμενη Δευτέρα να είναι οι δάσκαλοι εκεί και να υποδέχονται τους μαθητές. Εάν αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό ή εάν η τοπική κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει για λίγο ακόμη διάστημα αυτή η κατάσταση, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και το ενδεχόμενο της τηλεκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο στόχος είναι το σχολείο με τους 30 μαθητές και μαθήτριες να ανοίξει και να μπορέσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται έτσι όπως πρέπει γίνεται».

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των αρχών η έκρηξη στο σπίτι

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν στρέψει τα βλέμματα τους στην κατασκευή της βόμβας που μπήκε στο σπίτι του χωριού, καθώς φέρεται να υπάρχει εμπλοκή τρίτης οικογένειας, μέλη της οποίας βρίσκονται στη φυλακή.

Το ερώτημα πλέον είναι ποιος έφτιαξε και έβαλε τη βόμβα, με την αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευαστής της βόμβας ή και συμμετέχοντες στη διαδικασία της κατασκευής και της διαμεσολάβησης να είναι μέλη μίας άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Μάλιστα ερευνάται η πιθανότητα να υπήρξε μία σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές και ίσως αυτό σχετίζεται με ελέγχους που έχει κάνει εκεί η ΕΛΑΣ προ μερικών ημερών. Εκεί φαίνεται να είναι και μέλη της τρίτης οικογένειας.

