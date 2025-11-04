Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών καταζητούμενων αδελφών, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, που καταζητούνται για το μακελειό στα Βορίζια. Τρεις έφοδοι σημειώθηκαν σε σπίτια στο Ρέθυμνο, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει καταφύγιο, ωστόσο απέβησαν άκαρπες.

Τα τρία αδέργια ενδεχομένως να κρύβονται στα βουνά, με τις αστυνομικές δυνάμεις να τα σαρώνουν όπως και τα ορεινά χωριά. Οι κατηγορούμενοι γνωρίζουν καλά την περιοχή και οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν κρυφτεί στη σκιά του πιο ψηλού βουνού της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Cretalive υπάρχει πληροφόρηση ότι γίνονται διαπραγματεύσεις - μέσω συγγενικού προσώπου - για να παραδοθούν.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηρακλείου είπε: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».

Βορίζια: Αυτά είναι τα τρία αδέλφια που καταζητούνται

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Αδέρφια Φραγκιαδάκη

Περίπου 200 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρέθηκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Βορίζια: Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη

Όπως αποκάλυψε το Star, ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών.

