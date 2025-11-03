Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη (4/11)η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη), η οποία έπεσε νεκρή κατά την διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο (1/11), ενώ είχε πάει στο χωριό για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

Η άτυχη γυναίκα, χήρα και μητέρα δύο παιδιών, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά. Την ώρα που είχε επισκεφθεί το χωριό έπεσε πάνω στην άγρια συμπλοκή των δύο οικογενειών, με αποτέλεσμα να δεχθεί σφαίρα στα πλευρά και να της τρυπήσει τον πνεύμονα.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο.

Ευαγγελία Φουντεδάκη

Η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με το Creta24.

Λίγο πριν την αναχώρησή της η μητέρα της 57χρονης, Βασιλική Φραγκιαδάκη, θρηνεί για τον χαμό της κόρης της.

Το βίντεο με το μοιρολόι συγκλονίζει:

Η μητέρα της 56χρονης καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τον χαμό της κόρης της προσπαθεί να μείνει όρθια, να μαζέψει τα πράγματα της και να πάει στην κηδεία της στα Χανιά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να δει κανέναν και ότι η αστυνομία τους έχει πει να φύγουν από το χωριό. «Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία» είπε.

Για το περιστατικό είπε ότι: «Βγήκα έξω και είδα τους καπνούς που γκρεμίστηκε το σπίτι τίποτα άλλο. Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν».

Νωρίτερα ο αδερφός της 56χρονης που βρήκε την αδερφή του πεσμένη στο πάτωμα, είχε φανεί συγκλονισμένος και απογοητευμένος με την κατάληξη που είχε η οικογένεια του. «Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» είχε δηλώσει ο ίδιος.