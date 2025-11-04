Βράζουν τα Βορίζια και μοιάζουν με «πυριτιδαποθήκη» έτοιμη να εκραγεί! Οι κατάρες και οι απειλές που εκστομίστηκαν χτες στην κηδεία του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στην Κρήτη, ανησυχούν την ΕΛ.ΑΣ. καθώς φοβούνται αντίποινα και το ξέσπασμα μιας μεγάλης βεντέτας.

Οι δύο οικογένειες δεν είχαν βεντέτα αλλά αντεγκλήσεις, φασαρίες και τσακωμούς. Με έναν νεκρό όμως τώρα η κάθε οικογένεια, οι φόβοι να ξεσπάσει βεντέτα είναι βάσιμοι.

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» φώναζαν χτες στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια ενώ συγκλονιστικό ήταν το μοιρολόι της γυναίκας του που φώναζε: «Φανούρη σ΄ αγαπώ, το αίμα σου καμάρι μου». Σύμφωνα μάλιστα με τον ΣΚΑΪ, η χήρα Καργάκη ζήτησε εκδίκηση από τα παιδιά της «για τον πατέρα σας».

Διαβάστε ακόμα: Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα

Η πομπή που συνόδευε την νεκροφόρα σταμάτησε στο σημείο όπου σημειώθηκε το αιματοκύλισμα και κατόπιν οι μαυροφορεμένοι έφτασαν στην εκκλησία του χωριού, για το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Θηρίο στο κλουβί ο αδερφός του στη φυλακή, δεν τον έκαναν καλά

Την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους προφυλακισμένους συγγενείς του: τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδαν ζωντανό.

Τα μαύρα μαντάτα δεν άργησαν να μαθευτούν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Η είδηση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε γρήγορα γνωστή και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης.

Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Έμοιαζε με θηρίο ανήμερο. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία. Ήταν τέτοιο το ξέσπασμα του που κόντεψε να… γκρεμίσει όλη τη φυλακή, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Εκτίμηση ότι θα παραδοθούν τα τρία αδέρφια

Σαρωτικοί συνεχίζουν να είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας σε σπίτια, περιοχές – ακόμη και ορεινές- ή και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια που αναζητούνται για την εμπλοκή στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, και ενώ τα Βορίζια εξακολουθούν να ζουν στη σκιά του φόβου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και πρόσωπα που ίσως εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για την υπόθεση, καθώς, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης για τους τρεις καταζητούμενους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών. Σύμφωνα με το Cretalive, εκτιμάται ότι οι τρεις θα παραδοθούν μέχρι την Τετάρτη (5/11).

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» διαβεβαιώνει η ΕΛ.ΑΣ δια της εκπροσώπου της, Κωνσταντίας Δημογλίδου.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς η οργή που υπάρχει και στις δύο οικογένειες δεν επιτρέπουν την παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η κηδεία του 39χρονου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης γυναίκας από την άλλη οικογένεια, η οποία θα τελεστεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Έρευνες για τους 3 σε καταφύγια και αγροτικές μονάδες - Σενάριο για παράδοσή τους στις Αρχές

Στα Βορίζια παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με ομάδα των ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, και η οποία ελέγχει ό,τι κινείται.

Χθες έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, τα οποία ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται. Συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.