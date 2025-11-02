Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της Ευαγγελίας - Πέθανε από σφαίρα και όχι από ανακοπή

Από σφαίρα που πέρασε τα πλευρά και έπληξε τον πνεύμονα, κατέληξε η 56χρονη Ευαγγελία, θύμα της φονικής σύγκρουσης των δύο οικογενειών στα Βορίζια.

Αυτό πιστοποιεί η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην άτυχη γυναίκα. Η πρώτη πληροφόρηση έκανε λόγο για ανακοπή καρδιάς, όταν βρέθηκε σε διασταυρώμενα πυρά, ωστόσο είναι θύμα της ένοπλης σύρραξης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Η 56χρονη, χήρα με δύο παιδιά, εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πατέρα της κι έπεσε επάνω στα πυρά των αντιμαχόμενων οικογενειών.

Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: Ποια ήταν η άτυχη 56χρονη Ευαγγελία που έπεσε νεκρή από το μακελειό

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιος της 56χρονης αγνοείται.

Ταυτοποιήθηκαν πέντε καταζητούμενοι - Κρύβονται στα βουνά

Στην ταυτοποίηση 5 εμπλεκόμενων που κρύβονται στα βουνά και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς, προχώρησε η Αστυνομία. Οι πέντε άνδρες που έχουν σκορπίσει στα βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Στην προσαγωγή δυο ατόμων, στο πλαίσιο των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις. Πρόκειται για δυο άτομα , ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ο ένας από τους δυο προσαχθέντες, μάλιστα, κατά την ερευνα που έγινε, βρέθηκε με αδήλωτη καραμπίνα.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: Το φραστικό επεισόδιο που άναψε τη σπίθα και φτάσαμε στο μακελειό με τους 2 νεκρούς

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την Αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα και από τις δυο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Πάντως μέχρι στιγμής, στις έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δεν έχουν βρεθεί όπλα.

Διαβάστε ακόμα: Βεντέτα στα Βορίζια: «Πού 'σαι να σε δω, Φανούρη πονώ» - Ο σπαραγμός της αδερφής του νεκρού - Ευθύνες στα ΕΚΑΜ

Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, με το πανελλήνιο να παρακολουθεί την αιματηρή βεντέτα με κομμένη την ανάσα.

«Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί. Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά», είπε μιλώντας στο Mega συγγενής της μίας οικογένειας.

Στο «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας.

«Η έρευνα για τα όσα συνέβησαν είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βεντέτα, όλα θα ερευνηθούν, θα δούμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της επίθεσης. Δεν υπήρχε κάτι που να προϊδέαζε τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Δεν γνωρίζω ότι η αδελφή του νεκρού 39χρομου είχε ζητήσει βοήθεια από την ΕΛ.ΑΣ.».

Στην εκπομπή μίλησε και ένας κάτοικος της περιοχής: «Αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Στη σημερινή εποχή πάει πολλά χρόνια πίσω με αυτή τη βεντέτα και δεν είναι σωστό να ανατινάξουν και το σπίτι. Ήταν λάθος. Δεν μας έχουνε πει τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Και όπως ήρθαν τα πράγματα δεν πάει κανείς στο χωριό να μάθει λεπτομέρειες. Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι αυτό η άλλη οικογένεια. Δεν ήθελαν να αγοράσουν σπίτι κοντά σε αυτούς. Δεν ήταν άνθρωπος που διατηρούσε βεντέτα(ο 39χρονος). Δεν ήταν τέτοια άτομα. Τα επεισόδια που έκαναν τώρα, δεν είχαν και πολλή σχέση με τα παλιά που έγιναν στο χωριό».