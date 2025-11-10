Βορίζια: Δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο γαμπρός του Φανούρη - Την «πάπια» κάνει και ο 48χρονος

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στα Βορίζια, όπως και του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας καταδεικνύει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες για τα γεγονότα, όπως αναφέρει το Creta Live News.

O 43χρονος γαμπρός του Φανούρη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα, φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής.

Βορίζια: Σιγή ιχθύος από όλους

Ο 48χρονος πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στο συμβάν. Αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Διαβάστε επίσης: Δίκη Λιγνάδη: Αναβολή για τις 5 Ιουνίου λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης

Νωρίτερα, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απολογήθηκαν μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο και υπό άκρα μυστικότητα. Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν.

Τόσο ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, όσο και ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος φαντάρος, μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Στις απολογίες τους τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργο Στειακάκη, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς. «Κανείς δεν κρατούσε όπλο και κανείς δεν πυροβόλησε» φέρεται να ισχυρίστηκαν.