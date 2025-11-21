Βορίζια: Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από τα Βορίζια, ανιψιός του 39χρονου νεκρού, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας που οδήγησε στο μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου συγκλήθηκε χθες Πέμπτη, ο νεαρός έδωσε εξηγήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και σήμερα, με βάση το βούλευμα που εκδόθηκε, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται, ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μετά από διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας για την προφυλάκισή του.

Οι δικηγόροι του 23χρονου θεωρούν ότι η προφυλάκισή του δεν μπορούσε να στηριχθεί και προέβαλαν τον ισχυρισμό του άλλοθι, σύμφωνα με το οποίο ο νεαρός βρισκόταν σε γάμο τη νύχτα και τα ξημερώματα επέστρεφε στο σπίτι του που είναι πολύ κοντά σ’ αυτό που έσκασε η βόμβα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 23χρονος από την πρώτη στιγμή ισχυριζόταν πως δεν έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου, καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό. Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και και συγγενικά του πρόσωπα, την ώρα της έκρηξης βρισκόταν σε γάμο.