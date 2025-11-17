Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απολογία του σύμφωνα με την ΕΡΤ, διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Διαβάστε επίσης: Βορίζια: Στην Ανακρίτρια ο 23χρονος για τη βόμβα - «Δεν έχει καμία σχέση το παιδί μου» ξεσπά η μητέρα του

Σημειώνεται πως ο 23χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν μέσα στο αμάξι, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Φριαγκιαδάκη, αλλά στο δικό του.

Βορίζια: Αρνείται τις κατηγορίες ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 23χρονος μετήχθη νωρίτερα σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Στα Δικαστήρια βρέθηκαν η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου που αγωνιούν για την τύχη του, ενώ στο γραφείο της Ανακρίτριας ήταν οι δικηγόροι του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη και Απόστολος Λύτρας.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου», ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο», πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από την Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το NeaKriti.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση εξακολουθεί να περιπλέκεται, καθώς πολλά κρίσιμα στοιχεία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή έχουν απομακρυνθεί από πρόσωπα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται από πληροφορίες ότι μαζί με τους τραυματίες φορτώθηκε και ο οπλισμός, ο οποίος ακόμη αναζητείται.

Από την πλευρά του ο 23χρονος φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Όπως είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, o δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας υπογραμμίζει ότι το μόνο στοιχείο εναντίον του εντολέα του είναι ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να περνά από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«Είναι ο μοναδικός δρόμος προς το σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι απολύτως φυσιολογικό να περνά από το σημείο αυτό και πως ο νεαρός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πράξη».