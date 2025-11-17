Βορίζια: Στην Ανακρίτρια ο 23χρονος για τη βόμβα - «Δεν έχει καμία σχέση το παιδί μου» ξεσπά η μητέρα του

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μετήχθη, λίγο πριν τις 11.00 το πρωί, για να απολογηθεί, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, με τον νεαρό να κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του μηχανισμού που «πυροδότησε» το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τραυματίες στα Βορίζια.

Στα Δικαστήρια βρίσκονται η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου που αγωνιούν για την τύχη του, ενώ στο γραφείο της Ανακρίτριας βρίσκονται οι δικηγόροι του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη και Απόστολος Λύτρας.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Μαζί με τους τραυματίες φόρτωσαν και τα όπλα του μακελειού - Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη βόμβα

Ξέσπασε η μάνα του 23χρονου

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου», ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο», πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από την Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το NeaKriti.

Βορίζια | NeaKriti

Την ίδια ώρα, η υπόθεση εξακολουθεί να περιπλέκεται, καθώς πολλά κρίσιμα στοιχεία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή έχουν απομακρυνθεί από πρόσωπα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από πληροφορίες ότι μαζί με τους τραυματίες φορτώθηκε και ο οπλισμός, ο οποίος ακόμη αναζητείται.

Διαβάστε ακόμα: Χρυσοχοΐδης για οπλοκατοχή στην Κρήτη: «Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό»

Από την πλευρά του ο 23χρονος φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Όπως είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, o δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας υπογραμμίζει ότι το μόνο στοιχείο εναντίον του εντολέα του είναι ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να περνά από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. «Είναι ο μοναδικός δρόμος προς το σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι απολύτως φυσιολογικό να περνά από το σημείο αυτό και πως ο νεαρός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πράξη».