Ένταση σημειώθηκε την Κυριακή (24/11) στο κοιμητήριο των Βοριζίων, όταν γυναίκες από τις οικογένειες των δύο θυμάτων, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ήρθαν σε αντιπαράθεση.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι δύο οικογένειες είχαν επισκεφθεί το νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν και να περιποιηθούν τα μνήματα των αγαπημένων τους, με τη συνάντησή τους να αποδεικνύεται αναπόφευκτη. Καταγγέλλεται ότι η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της οικογένειας Καργάκη, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και ένταση στο νεκροταφείο.
Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό για να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια, αλλά η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς είναι αδύνατον να αποφευχθούν τέτοιες συναντήσεις, ιδιαίτερα στα κοινά σημεία του χωριού όπως η εκκλησία και το νεκροταφείο.
