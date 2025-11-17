Βορίζια: Φωτογραφίες με τον 23χρονο κατηγορούμενο σε γάμο πριν την έκρηξη της βόμβας

Μια φωτογραφία-ντοκουμέντο, που φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είδε το φως της δημοσιότητας και εμφανίζει τον 23χρονο κατηγορούμενο για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν σχετικά με την επιβολή προσωρινής κράτησης.

Οι φωτογραφίες που έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία δείχνουν τον 23χρονο να παρευρίσκεται σε γαμήλιο γλέντι λίγες ώρες πριν την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου. Η υπεράσπιση υποστηρίζει πως οι εικόνες επιβεβαιώνουν ότι ο εντολέας τους συμμετείχε κανονικά στο κοινωνικό γεγονός μαζί με δεκάδες άλλους καλεσμένους.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το zarpanews.gr, ο 23χρονος φαίνεται να στέκεται στην πίστα του κέντρου διασκέδασης, περιμένοντας – όπως συνηθίζεται στα κρητικά γλέντια – τη σειρά του για να δώσει ευχές. Υπέρ της παρουσίας του στον γάμο φέρονται να έχουν καταθέσει και μέλη της άλλης οικογένειας, τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι, καθώς συγγενικό τους πρόσωπο ήταν ο κουμπάρος.

Όσον αφορά το βίντεο που δείχνει το όχημά του να περνά από δρόμο του χωριού λίγο πριν την έκρηξη, η συνήγορος υπεράσπισης τονίζει ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος πρόσβασης προς το σπίτι του 23χρονου και πως η συγκεκριμένη διέλευση δεν συνδέεται αναγκαστικά με τα υπό διερεύνηση περιστατικά.

Ο κατηγορούμενος, που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνείται από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση. Κατά την απολογία του, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εξεταζόμενα αδικήματα.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν στοιχεία. Η οριστική απόφαση για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.